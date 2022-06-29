В центре Уфы произошла массовая авария с восемью пострадавшими

На дороге столкнулся автобус и два легковых автомобиля, пострадало также еще три пешехода, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Утром 29 июня в историческом центре Уфы на улице Пушкина произошла авария, в которой пострадало 8 человек, в том числе дети. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, на проезжей части столкнулись автобус Ford Transit и два легковых автомобиля марок Subaru Forester и Audi A4. Отмечается, в салоне автобуса на момент ДТП не было пассажиров. Известно, что от удара автобус отбросило на трёх пешеходов, среди которых была 11-летняя девочка. Так, водитель «Audi» и его три пассажира, а также пострадавшие пешеходы были госпитализированы. Водителю автобуса потребовалась медицинская помощь. На месте ДЩТП работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности произошедшего уточняются.

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