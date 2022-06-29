Замглавы администрации города в Башкирии уволили в связи с утратой доверия

В Башкирии заместителя главы администрации города Сибай по промышленности, транспорту и ЖКХ освободили от должности по итогам прокурорской проверки. Об этом сообщает Прокуратура республики.
Занимавший эту должность Ильшат Кадыров в 2019 году должен был осуществлять контроль за выполнением ремонта дорог, на который было выделено более десяти миллионов рублей. При этом контракт был заключен с компанией «Технострой», с руководителем которой Ильшат Кадыров состоял в родственных отношениях.
Однако данный конфликт интересов был проигнорирован, акты выполненных работ были подписаны, а денежные средства поступили на расчётный счёт компании. Отмечается при этом, что ремонт дорог был выполнен некачественно и более того, не до конца. Вопреки этому оплату за недоделанную работу компания получила в полном объёме.
Сообщается, что городской прокуратурой в адрес Кадырова было вынесено представление с требованием о рассмотрении вопроса об увольнении чиновника в связи с утратой доверия. Мужчина покинул должность. В настоящий момент ведётся расследование уголовного дела в отношении Кадырова по статье о превышении должностных полномочий.