Замглавы администрации города в Башкирии уволили в связи с утратой доверия

Занимавший эту должность Ильшат Кадыров в 2019 году должен был осуществлять контроль за выполнением ремонта дорог, на который было выделено более десяти миллионов рублей. При этом контракт был заключен с компанией «Технострой», с руководителем которой Ильшат Кадыров состоял в родственных отношениях.