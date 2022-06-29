Фанаты Юрия Шатунова из Башкирии создали петицию о присвоении ему «Народного артиста»

Фанаты Юрия Шатунова из Башкирии создали петицию о присвоении ему «Народного артиста»
Фанаты Юрия Шатунова из Башкирии создали петицию о присвоении ему «Народного артиста»
Сегодня, 20:21ОбществоАзамат НуховФото: Оксана Войнова / Юрий Шатунов / Vk.com
Петиция о присвоении певцу Юрию Шатунову звания «Народного артиста России» посмертно была опубликована на сайте change.org несколькими днями ранее

В России поклонники творчества группы «Ласковый май» выпустили петицию о присвоении ушедшему из жизни певцу Юрию Шатунову звания «Народный артист России» посмертно. Петиция была размещена на сайте change.org.

По мнению фанатов Юрия Шатунова, тот факт, что артист не был удостоен наград при жизни — загадка, отмечая при этом, что новость о смерти музыканта стала для многих людей шоком. В своем обращении поклонники также заявляют, что Шатунова «знали и любили везде».

Напомним, о смерти музыканта 23 стало известно 23 июня. Юрий Шатунов скончался от инфаркта на 49-м году жизни. Позднее стало известно, что его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Также в сети появилась информация о том, что память о музыканте увековечат памятником в его родном городе — Кумертау, однако местные власти данную информацию не подтвердили. При этом в Уфе появилось граффити с изображением Шатунова на фоне белых роз. Примечательно, что арт-объект собрал вокруг себя весьма противоречивые отзывы местных жителей, многие из которых попросили власти закрасить граффити. На критику ответил автор изображения, художник Андрей Миляхов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы