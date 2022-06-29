Фанаты Юрия Шатунова из Башкирии создали петицию о присвоении ему «Народного артиста»

Также в сети появилась информация о том, что память о музыканте увековечат памятником в его родном городе — Кумертау, однако местные власти данную информацию не подтвердили. При этом в Уфе появилось граффити с изображением Шатунова на фоне белых роз. Примечательно, что арт-объект собрал вокруг себя весьма противоречивые отзывы местных жителей, многие из которых попросили власти закрасить граффити. На критику ответил автор изображения, художник Андрей Миляхов.