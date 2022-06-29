Аттракционы, тюрьма и святые горы: что жителям Башкирии посмотреть в Соль-Илецке

Парком культуры и отдыха является парк имени Персиянова (ул. Персиянова, 89). Место носит имя уроженца Соль-Илецка Петра Персиянова, первого председателя городского Совета рабочих и солдатских депутатов, созданного после Октябрьской революции. В парке есть различные аттракционы для детей и взрослых, эффектные поющие фонтаны, в которых можно освежиться, и семейное кафе. Вечером здесь включается подсветка, и парк, со слов туристов, заметно преображается. Многие семьи с детьми приезжают сюда в Парк динозавров (вход платный). Также на территории парка раньше находился дельфинарий, но сейчас, судя по открытым данным, он не работает. Рядом с парком есть кинотеатр на 300 зрительских мест — он находится в Центре культурного развития (ул. Персиянова, 40/1). Здесь не только показывают фильмы, но и проводят концерты, спектакли, форумы и конференции.