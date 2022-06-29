Аттракционы, тюрьма и святые горы: что жителям Башкирии посмотреть в Соль-Илецке

Соль-Илецк — курортный городок в Оренбургской области с населением меньше 30 тысяч человек. В сезон — летние месяцы — здесь проживают около 350 тысяч человек, включая туристов.
Центральным парком города местные считают Парк Победы (ул. Карла Маркса, 47). Отдыхающих, судя по отзывам, он поражает своим величием и спокойствием. Здесь увековечена память 3838 жителей Соль-Илецка, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. В центре парка установлена скульптурная композиция с Вечным огнем, а также гранитные плиты с именами погибших солдат. Место популярно в дни памяти, а также у молодоженов и туристов города.
Парком культуры и отдыха является парк имени Персиянова (ул. Персиянова, 89). Место носит имя уроженца Соль-Илецка Петра Персиянова, первого председателя городского Совета рабочих и солдатских депутатов, созданного после Октябрьской революции. В парке есть различные аттракционы для детей и взрослых, эффектные поющие фонтаны, в которых можно освежиться, и семейное кафе. Вечером здесь включается подсветка, и парк, со слов туристов, заметно преображается. Многие семьи с детьми приезжают сюда в Парк динозавров (вход платный). Также на территории парка раньше находился дельфинарий, но сейчас, судя по открытым данным, он не работает. Рядом с парком есть кинотеатр на 300 зрительских мест — он находится в Центре культурного развития (ул. Персиянова, 40/1). Здесь не только показывают фильмы, но и проводят концерты, спектакли, форумы и конференции.
Парк аттракционов недалеко от соленых озер привлекает внимание как детей, так и взрослых. Особенность парка - все озера курорта можно увидеть с высоты птичьего полета, прокатившись на колесе обозрения. Аттракционы рассчитаны на детей разных лет, для взрослых есть своя полоса препятствий «Ranger». На территории парка работают надувные горки и батуты, также можно посетить мини-аквапарк.
Особым местом притяжения туристов является памятник «Черный дельфин» на территории тюрьмы (ул. Советская, 6). В колонии отбывают наказание более 800 пожизненно осужденных. Колония получила неофициальное название именно из-за скульптуры, которая была создана руками заключенных. При колонии также находится лавка, где можно приобрести сувениры, сделанные заключенными.
В двухстах метрах от колонии, в сквере Революционеров, установлен памятник Углицкому и Рычкову (ул. Советская). Скульптура появилась в июле 2014 года как своеобразная дань памяти и уважения легендарным личностям, привнесшим неоценимый вклад в становление и преуспевание города Соль-Илецк. Алексей Углицкий выстроил оборонительное укрепление Илецкая защита, крепость стала началом современного города. Знаменитый ученый Петр Рычков возглавлял правление Илецких соляных учреждений и внедрил способ добычи соли в шахтах, вывел солевую отрасль на новый уровень.
Рядом со сквером есть Памятник крепости, или как его называют Царский обелиск (ул. Уральская, 24). Стела возведена в честь русского царя Александра II, который посетил крепость Илецка в 1837 году.
В 2013 году в Соль-Илецке появился Парк военной техники под открытым небом (ул. Гонтаренко, 1а). Здесь выставлены экспонаты военных лет — бронетранспортер, танки, артиллерийские установки, гаубицы, пушки.
Любители истории за небольшую плату смогут посетить Краеведческий музей (ул. Цвиллинга, 18, помещение 2). Вся история Соль-Илецкого городского округа с древнейших времен до современности представлена в четырех экспозиционных залах и большом выставочном зале краеведческого музея. Особое внимание в музее уделяется истории добычи соли — здесь можно посетить реконструкцию соляной шахты XIX века.
Верующие смогут посетить церкви города — церковь Георгия Победоносца (ул. Советская, 13а), Часовню Екатерины Великомученицы (ул. Оренбургская, 11) и Церковь Казанской иконы Божией Матери (ул. Разина, 50). Единственная мечеть города находится на ул. Разина. 2.
Для туристов, которые располагают временем и возможностью, есть вариант посмотреть достопримечательности рядом с городом.
Меловые горы (51.084320, 55.658944) — уникальный памятник природы. Благодаря составу горная порода переливается тремя цветами — желтым, голубым и белым. Здесь можно обнаружить останки древних морских животных — ракушки, косточки и раковинки.
Букобайские яры (51.441645, 55.448985) — это скульптуры шарообразной и грибоподобной формы, созданные природой. Шары напоминают слоеный пирог с полосками и рисунками. Раньше здесь обитали большие ящеры размером с крокодила. Туристов привлекает не только природа, но и возможность сделать красивые фотографии в необычной локации.
Змеиная гора (51.41842118206159, 55.40232615644371) — место уникально богатыми скоплениями фауны. В отложениях найдены кости крупного морского ящура. У подножия горы много змей, поэтому она получила такое название. В качестве сувенира можно увезти блестящие перламутровые раковинки морских животных.
Святой Камень, или Гора Алеутас (51.298320730443834, 55.43215260145214) — получила название потому, что из камня растет береза. Явление считают уникальным для природы. Место связано с грустной легендой о девушке, которая погибла от рук нелюбимого.
«Казачий Курень» (с. Григорьевка, 25 км от Соль-Илецка) — музей под открытым небом, стилизованный под казачье поселение конца XIX – начала XX века. Здесь можно изучить быт и традиции казаков. В селе есть база отдыха, где можно переночевать, порыбачить, искупаться в реке и отведать национальные казачьи блюда в кафе.
На память о посещении Соль-Илецка туристы везут домой не только магнитики и сувениры с название города, но поделки из соли, соляные лампы, фигурные свечи из натурального пчелиного воска, вязаные носки из натуральной шерсти, а также знаменитые оренбургские пуховые платки. Из лакомств отдыхающие целыми багажниками везут соль-илецкие арбузы - благодаря климату они здесь вырастают сочными, сладкими и хрустящими.
Напомним, ранее жители Башкирии неоднократно жаловались на отдых в Соль-Илецке в этом сезоне. В частности, семья из Башкирии жаловалась на разборки на входе на озера и перебои с водой.