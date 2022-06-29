В Минздраве Башкирии рассказали о новой волне коронавируса в июне

О том, насколько республика готова к новой волне коронавируса, которую прогнозируют в России уже в следующем месяце, рассказывает Министерство здравоохранения РБ

В сети активно обсуждается вероятность новой волны коронавируса штамма «омикрон». По мнению экспертов, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией по всей России может ухудшиться уже во второй половине июля. Чтобы узнать, к чему стоит готовиться жителям республики и чего ожидать от новой волны коронавирусной инфекции, Mkset обратился в Минздрав республики. По мнению ведомства, на данный момент в республике нет предпосылок для роста заболеваемости по коронавирусной инфекции. По данным статистики фиксируется еженедельное снижение случаев заражения. При этом Минздрав отмечает, что даже если будет наблюдаться подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, республика полностью готова к новой волне — у медицинских работников имеются все необходимые ресурсы. В ведомстве подчёркивают, что сила новой волны будет зависеть в том числе от действий населения. Гражданам, в свою очередь, рекомендуется пройти ревакцинацию, соблюдать санитарные нормы и не заниматься самолечением.

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