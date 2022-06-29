Целый район Уфы останется без холодной и горячей воды до завтрашнего дня

Целый район Уфы останется без холодной и горячей воды до завтрашнего дня
Целый район Уфы останется без холодной и горячей воды до завтрашнего дня
Сегодня, 12:28ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Аварийно-ремонтные работы проводятся в Демском районе Уфы по адресу Дагестанская, 21. Жильцам отключили водоснабжение, кроме того, перекрыт участок дороги, сообщает «Уаводоканал».

В Демском районе Уфы произошла утечка на магистральном водопроводе, в связи с чем проводятся аварийно-ремонтные работы по адреса Дагестанская, 21. По информации «Уфаводоканала», с 12:00 и до окончания работ во всех домах района отключено горячее водоснабжение, а в 18:00 отключена будет и холодная года.

Кроме того, улица Мечтателей на участке от перекрестка улиц Магистральной и Дагестанской до Дагестанской, 10/1 будет перекрыто движение для автомобилей.

Так, с 18:00 будет организован подвоз технической воды по следующим адресам:

  • Н.п. Романовка, ул. Кустарево, 21 (хлебопекарня)
  • Мкрн. Яркий, автобусное разворотное кольцо возле здания отдела продаж
  • Мкрн. Серебряный ручей, ул. Дагестанская, 14-16
  • ул. Правды, 21 со стороны многоквартирного дома
  • ул. Ухтомского, 31
  • ул. Грозненская, 69/3
  • ул. Левитана, 71 (ООТ «Уныш»)
  • ул. Якуба Колоса, 147 площадка напротив магазина «Байрам»
  • ул. Гатчинская, 1 (мечеть «Мадина»)
  • ДДЮТ «Орион» ул. Таллинская, 17

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