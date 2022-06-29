Целый район Уфы останется без холодной и горячей воды до завтрашнего дня

В Демском районе Уфы произошла утечка на магистральном водопроводе, в связи с чем проводятся аварийно-ремонтные работы по адреса Дагестанская, 21. По информации «Уфаводоканала», с 12:00 и до окончания работ во всех домах района отключено горячее водоснабжение, а в 18:00 отключена будет и холодная года.
Кроме того, улица Мечтателей на участке от перекрестка улиц Магистральной и Дагестанской до Дагестанской, 10/1 будет перекрыто движение для автомобилей.
Так, с 18:00 будет организован подвоз технической воды по следующим адресам: