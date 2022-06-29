Стало известно состояние пострадавших в массовой аварии в центре Уфы

Стало известно состояние пострадавших в массовой аварии в центре Уфы
Стало известно состояние пострадавших в массовой аварии в центре Уфы
Сегодня, 14:12ОбществоНаталья БалыковаФото: ГИБДД по РБ
Подробности сообщили Mkset в республиканском Минздраве.

Известно, что наиболее тяжелые травмы получили ребенок и взрослый. Еще два человека остаются в состоянии средней степени тяжести. Четверых пострадавших госпитализировать не стали.

Авария с участием двух легковушек и пассажирского микроавтобуса произошла около восьми утра на улице Пушкина. Столкнулись Subaru Forester, Audi A4 и Ford Transit, последний ударом отбросило на трех пешеходов, в числе которых оказалась 11-летняя девочка. В результате инцидента также пострадали водители микроавтобуса и Audi и три пассажира легковушки.

Причины аварии выясняются.

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