Стало известно состояние пострадавших в массовой аварии в центре Уфы

Авария с участием двух легковушек и пассажирского микроавтобуса произошла около восьми утра на улице Пушкина. Столкнулись Subaru Forester, Audi A4 и Ford Transit, последний ударом отбросило на трех пешеходов, в числе которых оказалась 11-летняя девочка. В результате инцидента также пострадали водители микроавтобуса и Audi и три пассажира легковушки.