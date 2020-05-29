В Нефтеюганске власти устроили свалку на месте снесенных домов
Вчера, 18:40ОбществоФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нефтеюганске напротив жилого микрорайона образовалась свалка на месте ранее снесенных балочных домов.
По словам местных жителей, её территорию обнесли забором. Попыток расчистить это место властями не предпринимается, сообщает muksun.fm 28 мая.
Фотографии стихийной свалки появились в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Жители города задаются вопросом, что будет построено на обнесенном забором пустыре. Они также сходятся во мнениях, что властям необходимо расчистить данную территорию
Проблема ветхого балочного жилья для Нефтеюганска является одной из самых обсуждаемых. Программа расселения их таких домов сейчас реализуется на недостаточном уровне, уверены жители города.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей