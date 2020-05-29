В Нефтеюганске власти устроили свалку на месте снесенных домов

По словам местных жителей, её территорию обнесли забором. Попыток расчистить это место властями не предпринимается, сообщает muksun.fm 28 мая.

Фотографии стихийной свалки появились в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Жители города задаются вопросом, что будет построено на обнесенном забором пустыре. Они также сходятся во мнениях, что властям необходимо расчистить данную территорию