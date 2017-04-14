В Башкирии началась сдача ЕГЭ

Сегодня школьники республики сдают единый госэкзамен по географии и информатике.

Для выпускников 11-х классов, сдающих ЕГЭ в основной период с 29 мая по 19 июня, откроется 100 пунктов на базе общеобразовательных организаций республики, за исключением Благоварского, Кигинского, Краснокамского, Куюргазинского и Стерлитамакского районов. Для выпускников этих районов будет организован выезд в Чишминский, Дуванский районы, города Нефтекамск, Кумертау и Стерлитамак соответственно.

Все задействованные пункты приёма экзаменов (ППЭ) оборудованы металлоискателями, системами видеонаблюдения и подавления сотовой связи. 90 процентов ППЭ будут работать в режиме онлайн-трансляции.

– Серьёзных технологических изменений в порядке проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году нет, однако есть особенности, связанные с процессом совершенствования процедуры ЕГЭ,

– отметил заместитель премьер – министра правительства региона Салават Сагитов.

Важное новшество – печать экзаменационных заданий и итоговое сканирование в аудиториях пунктов проведения экзамена. Данные технологии будут использованы в 50 ППЭ.

Самым популярным предметом по - прежнему остается обществознание. Однако, по словам министра образования Башкирии Гульназ Шафиковой его выбрали на пять процентов меньше, чем было в прошлые годы. Больше стали выбирать химию, физику. Всего ЕГЭ в 2017 году сдают 20 408 детей. Это на 600 меньше, чем в прошлом году.

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