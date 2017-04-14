Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Медиаланч
Интервью
Спецпроекты
В Башкирии началась сдача ЕГЭ
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
41eecde21e7b6cd9aecd599d885968e0 768x379
В Башкирии началась сдача ЕГЭ
Сегодня, 08:43Общество
Читайте
также
Эксперты: Башкирский мёд может исчезнуть
Пока не обретёт покой последний солдат
Выборы по-новому: что изменили в Госдуме в законе