Врачам по всей стране направят миллион новых медицинских масок

Турчак рассказал, что многочисленные производства при взаимодействии с региональными властями смогли наладить выпуск медицинских масок и противочумных костюмов. Таким образом удалось сохранить рабочие места и предоставить врачам и волонтерам очень нужную сейчас помощь, пишет kursdela.biz.

Секретарь генсовета напомнил, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обратился к однопартийцам с просьбой направить свою месячную зарплату на помощь в борьбе с пандемией. Собранные деньги пойдут на приобретение защитных медизделий и компьютеров для онлайн-обучения школьников из нуждающихся семей.

Кроме того, партия привлекает к работе с волонтерами бизнес с корпоративной социальной ответственностью. Крупнейший российский онлайн-магазин Wildberries совместно с партией направит в регионы миллион медицинских масок.

Руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти компании Wildberries Кристина Спирева рассказала, что благотворительная деятельность будет осуществляться через фонды и волонтерские штабы «Единой России», которые есть по всей стране. Например, московским врачам будут переданы 100 тысяч масок через благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», также компания создала отдельный проект «ВсемРабота» (vsemrabota.ru), с помощью которого Wildberries помогает найти удаленную работу в случае сокращения.

«За весь период самоизоляции в рамках проекта «Наша забота» «Единой России» роздано почти 12 тысяч медицинских масок. Их получили порядка пяти тысяч волонтеров и медиков по всей республике. К помощи подключились местные предприниматели и мастерицы. Так, предприниматель из села Тюменяк Туймазинского района Ринат Шайдуллин передал 1600 масок для работников организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов сельского поселения, и волонтеров. В районах и городах местные швеи бесплатно передают волонтерам и жителям многоразовые маски, которые лично изготавливают в условиях самоизоляции. Например, в Абзелиловском районе пенсионерки-активистки общественного объединения «Агинейзар» запустили пошив средств индивидуальной защиты для местных врачей. Предприниматели из Уфы Анастасия Гиниатуллина и Алина Токарева также поддержали волонтеров и передали им многоразовые маски.