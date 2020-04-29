В Башкирии синоптики рассказали, какая погода ждет на майские праздники

В Башкирии в конце апреля на территории региона обещают изменчивую погоду. По прогнозу на территории региона пройдут дожди, местами грозы и усиление ветра. В южной части республики существенных осадков не ожидается.

По прогнозу температура воздуха ночью ожидается от +1,+6°, днем запланировано повышение от +8,+13° до +10,+15°, по югу республики до +20°.