В Башкирии синоптики рассказали, какая погода ждет на майские праздники
29 апреля, 10:59ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В эти длинные выходные погода будет неустойчивой.
В Башкирии в конце апреля на территории региона обещают изменчивую погоду. По прогнозу на территории региона пройдут дожди, местами грозы и усиление ветра. В южной части республики существенных осадков не ожидается.
По прогнозу температура воздуха ночью ожидается от +1,+6°, днем запланировано повышение от +8,+13° до +10,+15°, по югу республики до +20°.
Предварительно известно, что именно на майские праздники ситуация улучшится, так как республика окажется под влиянием области повышенного давления. С южных широт распространится теплая воздушная масса. Температура воздуха в дневные часы будет достигать +16,+22°.
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