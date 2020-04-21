В уфимской мэрии дали прогноз распространения коронавируса
21 апреля, 11:50ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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На оперативном совещании в администрации столицы Башкирии дали неутешительный прогноз по распространению новой коронавирусной инфекции.
Прогноз дала на оперативном совещании заместитель руководителя управления Роспотребнадзора в Башкирии Галина Пермина. По мнению специадиста надзорного органа, в Уфе ожидается серьезный прирост больных с подтвержденным диагнозом.
Она отметила, что все еще ожидается большой приток заболевших, и ждать, что ситуация улучшится она не может.
«То, что усилили режим самоизоляции – совершенно правильно сделали. Сейчас расслабляться нельзя. Надо готовиться, что эта история не будет короткой», — подытожила Пермина.
Напомним, что ранее было известно ,что столичную администрацию срочно закрыли на карантин из-за того, что у первого вице-мэра Салавата Хусаинова обнаружен коронавирус. Однако мэрия уверенно опровергла данное сообщение
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