В уфимской мэрии дали прогноз распространения коронавируса

Прогноз дала на оперативном совещании заместитель руководителя управления Роспотребнадзора в Башкирии Галина Пермина. По мнению специадиста надзорного органа, в Уфе ожидается серьезный прирост больных с подтвержденным диагнозом.

Она отметила, что все еще ожидается большой приток заболевших, и ждать, что ситуация улучшится она не может.

«То, что усилили режим самоизоляции – совершенно правильно сделали. Сейчас расслабляться нельзя. Надо готовиться, что эта история не будет короткой», — подытожила Пермина.