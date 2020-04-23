В Башкирии сообщили прогноз погоды на майские праздники
23 апреля, 11:56ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Первые дни мая в республике начнутся с осадков.
Синоптики подготовили примерный прогноз погоды на первые дни последнего весеннего месяца. В столице Башкирии майские праздники пройдут под проливным дождем, температура будет относительно невысокой.
По предоставленному прогнозу дожди пройдут 1 и 2 мая, температура будет в среднем в пределах +13…+17 градусов. 3 мая ожидается ясная погода, а затем снова дожди с 4 по 6 число.
К 9-му маю придет потепление. В те выходные столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Примерно такая же температура ожидается до середины месяца. Согласно прогнозу, дождь будет идти 10, 12 и 14 мая.
В последние дни погода в республике не радует местных жителей. Спасатели каждый день оповещают о сильном ветре и метели.
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