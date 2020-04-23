В Башкирии сообщили прогноз погоды на майские праздники

Синоптики подготовили примерный прогноз погоды на первые дни последнего весеннего месяца. В столице Башкирии майские праздники пройдут под проливным дождем, температура будет относительно невысокой.

По предоставленному прогнозу дожди пройдут 1 и 2 мая, температура будет в среднем в пределах +13…+17 градусов. 3 мая ожидается ясная погода, а затем снова дожди с 4 по 6 число.

К 9-му маю придет потепление. В те выходные столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Примерно такая же температура ожидается до середины месяца. Согласно прогнозу, дождь будет идти 10, 12 и 14 мая.