В Башкирии суд заставил больницу оплатить больному ребенку медизделия

Верховный суд Башкирии принял решение взыскать с Ишимбайской центральной районной больницы стоимость медицинских изделий, которыми его должны были обеспечить в больнице, однако не сделали этого. По этой причине родителям больного диабетом мальчика пришлось приобретать на свои средства тест-полоски и иглы для шприц-ручки для глюкометра, чтобы он мог регулярно определять уровень сахара в крови.

Как следует из материалов дела, девятилетнему мальчику эти жизненно важные изделия и препараты по закону должны были предоставлять бесплатно. Однако этого не случилась из-за халатности медперсонала больницы, сначала заказавшего недостаточное количество льготных тест-полосок и игл для шприц-ручек, а потом переставшего выдавать рецепты для их приобретении на льготных условиях.

В результате в течение нескольких месяцев родители мальчика вынуждены были приобрести восемь упаковок медицинских изделий за счет собственных средств.

По заявлению родителей мальчика межрайонный прокурор обратился в суд, чтобы защитить их нарушенные права.