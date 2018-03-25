Уфа присоединилась к программе профилактики диабета за 2 рубля

С 7 марта по 6 апреля в рамках информационно-скрининговой программы «Предиабет. Время действовать» жители Уфы смогут своевременно определить риск развития сахарного диабета. Акция направлена на информирование населения о проблеме развития столь серьезной проблемы здоровья.

Как подчеркивают медицинские эксперты, сахарный диабет является сегодня третьей среди основных причин смертности в мире. В России, согласно официальным данным, сахарный диабет второго типа диагностирован у 4,35 млн. человек (это число составляет 3% населения), однако в действительности, по мнению специалистов, заболеванием страдают не менее 8-9 млн. человек (то есть почти вдвое большее число людей - 6% населения страны).

Сахарному диабет второго типа предшествует состояние, которое специалисты называют предиабетом, которое имеется примерно у 15% взрослого населения страны.

Одной из важных причин возникновения предиабета является избыточный вес. В ходе опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках программы, выяснилось: 2/3 респондентов имеют лишний вес или страдают ожирением. Но россияне мало информированы о проблеме: лишь 28% опрошенных правильно ответили на вопрос, что такое «предиабет».

«В мире и России постоянно отмечается рост количества людей с сахарным диабетом, – отметил Александр Юрьевич Майоров, доктор медицинских наук эндокринолог и диабетолог. – Если в 2017 году сахарным диабетом заболевал каждый 11-ый взрослый, то к 2045-му может заболеть уже каждый 10-ый. Болезнь развивается не молниеносно, чаще всего ей предшествует состояние предиабета. В это время сахарный диабет еще можно не допустить или отложить его развитие на десятилетия, просто изменив образ жизни.

В рамках программы «Предиабет. Время действовать» жители города, находящиеся в группе риска, смогут сделать высокоинформативный анализ крови на гликированный гемоглобин и узнать, здоровы ли они или находятся в зоне риска, когда срочно нужно принимать меры».

В акции смогут принять участие жители города в возрасте от 40 до 60 лет после оценки степени риска развития заболевания по шкале FINDRISK на prediabet.ru.

Если тестирование покажет, что вы входите в группу повышенного риска, вы получите уникальный код и сможете пройти скрининг – сдать анализ крови на гликированный гемоглобин в медицинском офисе вашего города.

Стоимость участия в акции составляет всего 2 рубля: 1 рубль за проведение лабораторного исследования и 1 рубль за взятие биологического материала (кровь из вены).

Передача и повторное использование индивидуального кода не допускается.

Обращаем ваше внимание, что лаборатория может выполнить определенное количество анализов, – узнайте о возможности пройти обследование заранее на сайте.

Сроки акции могут быть изменены по усмотрению организаторов.