1 января 2021 года в нашей стране появился 581 лотерейный миллионер

1 января 2021 года в нашей стране появился 581 лотерейный миллионер

Вчера, 15:52ОбществоPhoto: pixabay.com
1 января 2021 года в нашей стране появился 581 лотерейный миллионер. Для нескольких миллионов россиян 2021 год начался с приятного — выигрыша в лотерею.

581 человек стал миллионером, другие 593 человека — обладателями крупных выигрышей (по 706 тысяч рублей), остальным достался куш поменьше. Такими итогами завершился новогодний розыгрыш «Русского лото», отмечает «Вокруг ТВ».

Всего разыграли более 2 миллиардов рублей. В этот раз главный приз размером в 1 миллиард был распределен на одну тысячу призов по 1 миллиону каждый. Так решили участники во время всенародного голосования, проходившего в конце 2020 года.

Почти 12 миллионов билетов принесли денежные призы своим обладателям. Среди них оказалась и певица Полина Гагарина. Она выиграла всего 500 рублей, но и эта сумма сильно подняла ей настроение.

Исторический вопрос

Сведения о первых лотереях сохранились с древних времен. Они упоминаются в источниках, относящихся ко временам античности и древнего Китая. Уже тогда люди могли купить билет и поучаствовать в розыгрыше ценного подарка. Средства, собранные с продаж, направляли на реализацию потребностей общества.

Лотереи проводились и в царской России, и в Советском Союзе. Одной из самых знаменитых лотерей советского периода стало «Спортлото». Вырученные с продаж средства направляли на поддержку спорта, в том числе лотерея обеспечила до четверти бюджета летней Олимпиады-80 в Москве.

В 1990-е годы ситуация ухудшилась: лотерейный рынок наводнили частные игроки, редко ставившие честность и прозрачность во главу угла. Ситуацию исправили лишь в новом столетии: с 2014 года в России действуют только государственные лотереи. По этой причине утратил актуальность вопрос, кому принадлежит, например, «Русское лото». Все лотереи в РФ принадлежат государству.

Техническая сторона

Сегодня лотереи не стоят на месте и активно развиваются в онлайне. «Столото» — пример успешной цифровизации, в которую инвестирует бизнесмен Армен Саркисян. Сегодня под брендом Столото распространяется 17 государственных лотерей. Крупнейшие распространитель гослотерей входит в холдинг S8 Capital Саркисяна наряду с другими бизнесами в самых разных сферах, объединяет их мощная IT-составляющая. Вкупе они создают единую экосистему, которая развивается на основе собственных инновационных решений.

В числе проектов S8 Capital:

  • Технологическая компания «Центр» (бренд «Столото»);
  • Страховой агрегатор Страховка.Ру;
  • Оператор мобильной связи Next Mobile;
  • Интернет-портал Sport24;
  • Сервис сравнения цен Price.ru.

Сегодня все процессы в распространении лотерей — от приобретения билета до получения выигрышей — работают на уникальных технологических рельсах, созданных сотрудниками S8 Capital Армена Меружановича Саркисяна специально для Столото. Системы постоянно обновляются и совершенствуются, что способствует повышению удобства участия в государственных лотереях.

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