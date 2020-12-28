В Поволжье и ЦФО «Россети» ввели в эксплуатацию 5 цифровых объектов

Два ЦУС во Владимирской и Рязанской областях были реорганизованы из уже действующих объектов, обслуживающих площадь почти в 70 000 квадратных километров. Теперь ими управляет СК-11 – современный оперативно-информационный комплекс. Каждый объект, обеспечивающий энергией более 2,5 млн потребителей, может удаленно контролировать состояние приборов учета и не только. Кроме цифровых рабочих мест и контролирующих приборов центры обеспечены собственными комплексами программного обучения. Это позволяет проверять знание персонала и повышать квалификацию.