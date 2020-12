В Поволжье и ЦФО «Россети» ввели в эксплуатацию 5 цифровых объектов

Холдинг запустил 3 цифровые подстанции в Калужской и Нижегородской областях, а также 2 центра управления сетями во Владимирской и Рязанской областях.

Глава ГК «Россети» Павел Ливинский и губернатор Рязанской области Николай Любимов побывали в ЦУС «Рязаньэнерго», где происходил торжественный пуск новых энергообъектов. В онлайн-режиме в мероприятии участвовали представители других регионов, пишут «Новые Известия». Два ЦУС во Владимирской и Рязанской областях были реорганизованы из уже действующих объектов, обслуживающих площадь почти в 70 000 квадратных километров. Теперь ими управляет СК-11 – современный оперативно-информационный комплекс. Каждый объект, обеспечивающий энергией более 2,5 млн потребителей, может удаленно контролировать состояние приборов учета и не только. Кроме цифровых рабочих мест и контролирующих приборов центры обеспечены собственными комплексами программного обучения. Это позволяет проверять знание персонала и повышать квалификацию. В Калужской области подстанция «Михали» (110 кВ) была построена с нуля. Ее возведение обошлось более чем в 320 млн рублей. Ее задача – бесперебойное электроснабжение промышленных объектов региона. Информационный обмен проходит в формате международного стандарта МЭК 61850. Наблюдение за станцией и управление ей осуществляется в автоматическом режиме. В Нижегородской области энергообъекты были модернизированы в рамках инвестиционного проекта холдинга «Цифровая трансформация 2030». Подстанция «Выездное» (110 кВ) обеспечивает электроэнергией объекты социальной инфраструктуры Арзамасского района и примерно 4000 жилых домов. А ПС «Монтажная» (110 кВ) обеспечивает энергией комбинат «Монтаж», входящий в Росрезерв. Реконструкция и цифровизация этих объектов обошлась «Россетям» более чем в 1,25 млрд рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter