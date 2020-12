Правительство России утвердило порядок оптимизации структуры органов власти.

Как сообщает RT со ссылкой на сайт Кабинета министров, реформа государственного аппарата коснется 45 министерств и ведомств, деятельность которых на данный момент курирует федеральное правительство. В результате таких нововведений уменьшится число подразделений, которые отвечают за обеспечивающие функции. Будут упразднены 74 таких структурных подразделения, также сократят 37 заместителей руководителей федеральных органов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter