«Новогодний экспресс» проехал по дворам Мотовилихинского района Перми

«В это нелегкое время всем хочется праздника — и взрослым, и детям. И нам его организовали. Спасибо огромное депутату по нашему округу. Большая благодарность всем людям, которые были задействованы в проведении праздника. Всё просто замечательно! Дети радуются», — сказала одна из жительниц микрорайона «Ива» Ирина Надымова.