«Новогодний экспресс» проехал по дворам Мотовилихинского района Перми

В дворах Мотовилихинского района Перми передвижная бригада «Новогодний экспресс» устроила праздничные представления. Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки и организовали подвижные игры. Одним из организаторов праздника стал депутат Законодательного собрания Прикамья Александр Бойченко.

«В это нелегкое время всем хочется праздника — и взрослым, и детям. И нам его организовали. Спасибо огромное депутату по нашему округу. Большая благодарность всем людям, которые были задействованы в проведении праздника. Всё просто замечательно! Дети радуются», — сказала одна из жительниц микрорайона «Ива» Ирина Надымова. В этом году в школах Мотовилихи отказались от проведения традиционных новогодних елок и любых массовых гуляний. Жители района обратились в общественную приёмную Бойченко с просьбой устроить праздник для детей, пишет properm.ru. Новогодние бригады посетили семь дворов 26 и 27 декабря. На праздниках соблюдался безопасный режим — волонтеры раздавали пришедшим маски. «Новогодний экспресс» также будет проезжать по дворам района и в новогодние праздники. По словам координатора регионального волонтерского центра Елены Савельевой, волонтеры организуют праздники для детей еще с 24 марта. Поэтому организаторы решили масштабировать проект и на Новый год, как это было на 9 Мая. Тогда волонтеры посещали дворы, где проживают ветераны, и поздравляли их концертом и подарками. Помимо массовых праздников, дети микрорайона «Грибоедовский» могут посетить и бесплатный каток. Его в этом году также залили по инициативе жителей, которые обратились в общественную приемную Бойченко.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter