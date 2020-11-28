Мороз и снег: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на выходные

К концу недели станет немного теплее. Тем не менее, без осадков не обойдется. Пройдет небольшой снег, в некоторых районах республики усилится до умеренного. Температура воздуха ночью -6..-11 градусов, при прояснениях до -17 градусов, днем до -7 градусов.