Мороз и снег: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на выходные

В Башкирии в ближайшие два дня ожидается морозная и снежная погода. Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Так, сегодня, 28 ноября, по республике пройдет небольшой снег. Ветер теплый и умеренный, будет дуть по направлению с юга. Днем температура будет ощущаться на уровне -4..-9 градусов. Однако ночью станет значительно холоднее. Температура воздуха может достигнуть -20 градусов. К концу недели станет немного теплее. Тем не менее, без осадков не обойдется. Пройдет небольшой снег, в некоторых районах республики усилится до умеренного. Температура воздуха ночью -6..-11 градусов, при прояснениях до -17 градусов, днем до -7 градусов.

