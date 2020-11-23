Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в начале рабочей недели

Во вторник, 24 ноября, ночью также местами прогнозируется небольшой снег, а в отдельных районах Башкирии — гололед. Ветер будет южным умеренным, однако на некоторых территория ожидаются порывы до сильного. Ночью температура воздуха составит -5…-10 градусов, местами опустится до -15 градусов. Днём воздух прогреется до -1…-5 градусов.