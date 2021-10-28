Три больницы в Башкирии объявили закупку мешков для человеческих трупов

28 октября была обновлена закупка мешков для трупов для больницы №1 в Октябрьском, там, как и в больнице №18 Уфы, уже определен поставщик, поиск поставщика для Нефтекамской горбольницы продолжается, сообщается на сайте госзакупок.

Пока часть россиян и жителей Башкирии готовятся к нежданным каникулам, а некоторые пакуют чемоданы на зарубежные курорты, больницы Башкирии продолжают активно работать, а еще разыскивают поставщиков патологоанатомических мешков, попросту говоря, мешков для трупов. Уже определен поставщик, который поставит мешки для тел в больницу №18 в Уфе. Начальная, она же максимальная стоимость закупки на сайте объявлена 1 073 635 рублей в количестве 3715 штук. Стоимость одного патологоанатомического мешка объявлена в размере 289 рублей. Профинансирует закупку бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан В Октябрьской больнице № 1 также завершили поиски поставщика мешков для трупов, 1000 медицинских изделий, а именно патологоанатомических мешков по цене 311,5 рублей в скором времени поставит победитель аукциона. Приобретение будет оплачено из средств бюджетных учреждений, а это 311 500 рублей. А вот в Нефтекамской городской больнице еще не определили поставщика, тендер находится в стадии подачи заявок. В сведениях о закупке указано, что учреждению понадобились 1000 патологоанатомических мешков по самой скромной из перечисленных цен – 216 рублей за один экземпляр. Как и в Уфе расходы на себя возьмет бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter