В Башкирии школьник четыре года просидел дома из-за аллергии и стал экоактивистом

В Башкирии школьник четыре года просидел дома из-за аллергии и стал экоактивистом

Вчера, 10:15ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: bash.news
11-летний Матвей Анискин занялся экологией родного села Иглино.

Маленький мальчик из Башкирии стал экоактивистом в родном селе.

По данным канала, житель Иглино Матвей Анискин с пяти до девяти лет был вынужден сидеть дома из-за аллергии на растения. Когда болезнь отошла, Матвей занялся экологией родного села. В частности, он завел свой блог, в котором рассказывает о взрослых, нарушающих экологию. Сейчас на его Instagram более двух тысяч подписчиков.

— Я хочу, чтобы мое село было красивым и зеленым, а не поломанным, как это дерево. Запомните, все начинается с малого и заканчивается огромным, считает Матвей.

Так, мальчик решил высаживать целые аллеи из яблонь, рябины и сирени, а также стал инициатором субботников. Известно, что примеру маленького Матвея последовали соседи. Теперь мальчик планирует приучить односельчан к раздельному сбору мусора.

Отметим, что 11-летний Матвей не единственный ребенок из Башкирии, который активно заботится о родном крае. 13-летний Ильмир Муратов из Баймака убрал 11 мешков мусора с подножия горы Ирандык.

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