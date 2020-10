В Башкирии школьник четыре года просидел дома из-за аллергии и стал экоактивистом

11-летний Матвей Анискин занялся экологией родного села Иглино.

Маленький мальчик из Башкирии стал экоактивистом в родном селе. По данным канала, житель Иглино Матвей Анискин с пяти до девяти лет был вынужден сидеть дома из-за аллергии на растения. Когда болезнь отошла, Матвей занялся экологией родного села. В частности, он завел свой блог, в котором рассказывает о взрослых, нарушающих экологию. Сейчас на его Instagram более двух тысяч подписчиков. — Я хочу, чтобы мое село было красивым и зеленым, а не поломанным, как это дерево. Запомните, все начинается с малого и заканчивается огромным, считает Матвей. Так, мальчик решил высаживать целые аллеи из яблонь, рябины и сирени, а также стал инициатором субботников. Известно, что примеру маленького Матвея последовали соседи. Теперь мальчик планирует приучить односельчан к раздельному сбору мусора. Отметим, что 11-летний Матвей не единственный ребенок из Башкирии, который активно заботится о родном крае. 13-летний Ильмир Муратов из Баймака убрал 11 мешков мусора с подножия горы Ирандык.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter