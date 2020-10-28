В Башкирии школьник четыре года просидел дома из-за аллергии и стал экоактивистом

По данным канала, житель Иглино Матвей Анискин с пяти до девяти лет был вынужден сидеть дома из-за аллергии на растения. Когда болезнь отошла, Матвей занялся экологией родного села. В частности, он завел свой блог, в котором рассказывает о взрослых, нарушающих экологию. Сейчас на его Instagram более двух тысяч подписчиков.