В аэропорту Уфы возобновили международные перелёты

Аэропорт «Уфа» напоминает, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача, граждане, прибывающие в Россию воздушным транспортом, должны заполнить анкеты на борту и внести данные в Единый портал Госуслуг до вылета. В течение трёх дней прибывшим необходимо пройти лабораторное исследование на коронавирус и разместить информацию на Госуслугах. Отметим, что пункт тестирования на Covid-19 был открыт в уфимском аэропорту в конце сентября. Результаты анализа выдаются в течение 48 часов.