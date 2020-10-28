В аэропорту Уфы возобновили международные перелёты

В аэропорту Уфы возобновили международные перелёты

Вчера, 08:22ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Вчера, 27 октября, правительство России включило Уфу в список городов, из которых возобновлено международное авиасообщение.

По сообщению Росавиации, международные перелёты возобновили ещё вчера. Ранее полёты заграницу были из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Калининграда, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

Аэропорт «Уфа» напоминает, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача, граждане, прибывающие в Россию воздушным транспортом, должны заполнить анкеты на борту и внести данные в Единый портал Госуслуг до вылета. В течение трёх дней прибывшим необходимо пройти лабораторное исследование на коронавирус и разместить информацию на Госуслугах. Отметим, что пункт тестирования на Covid-19 был открыт в уфимском аэропорту в конце сентября. Результаты анализа выдаются в течение 48 часов.

Напомним, международные рейсы в России отменили ещё в марте в связи с распространением коронавируса в мире.

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