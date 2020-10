Утром 28 октября у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой четыре с половиной балла.

По сообщению газеты “Известия” землетрясение произошло на глубине более пятидесяти семи метров в Тихом океане. Эпицентр находился в ста пятидесяти одном километре от Петропавловска-Камчатского. Жители региона от подземных толчков не пострадали. О разрушениях зданий и инженерных коммуникаций сообщений нет. Всего за сутки в регионе зарегистрировали шесть землетрясений различной магнитуды.

