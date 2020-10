Глава Омской области Александр Бурков назвал долгое ожидание помощи тяжелобольных пациентов в скорой сбоем системы лечебного блока Минздрава.

Как пишет RT, в Омске 27 октября произошел инцидент в скорой помощи, когда несколькими тяжелобольным пациентам пришлось десять часов ждать госпитализации в реанимобиле. По словам губернатора, этот случай выходит за рамки понимания и говорит о сбое в системе Минздрава. Глава региона поручил установить лично ответственных за инцидент лиц.

