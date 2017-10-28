В Башкирии эти выходные будут морозными

В понедельник ожидается плюсовая температура.

В Башкирии на этих выходных будет морозно, а в понедельник ожидается плюсовая температура, следует из данных Башгидромета.

Так, сегодня, 28 октября, по республике ожидается небольшой снег, местами до умеренного. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснении до -12°, днем 0,-5°.

В воскресенье, 29 октября, ночью небольшой снег, слабая метель, днем снег, переходящий в дождь. На отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1,-6°, в северо-восточных районах до -10°, днем 0,+5°.