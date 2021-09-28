Forbes включил в список туристические проекты Потанина

Forbes включил в список самых амбициозных в мире туристические проекты российского миллиардера Владимира Потанина, являющегося основателем группы «Интеррос». Среди них проекты в Кавказских горах и на полуострове Рыбачий.

В обзор журнала Forbes попало 4 будущих курорта России, два из которых будут строиться в русской Арктике — на полуострове Рыбачий Мурманской области и на Таймыре в районе легендарного плато Путорана, один на Дальнем Востоке (парк «Три вулкана» на Камчатке) и курорт «Долина Васта» в горах Сочи. Журналистов Forbes впечатлили будущие курорты, а также размах замысла их автора — Владимира Потанина, который стал инициатором возведения серии курортов мирового класса от российского арктического пояса до субтропиков Северного Кавказа. Новые курорты планируется построить в пока малоизвестных для западных туристов уголках России. Гости страны смогут насладиться экзотическими видами богатой живописной природы. Они увидят прекрасные пейзажи Камчатки, завораживающую красоту Кавказских гор, а также суровую природу Заполярья. Помимо этих проектов «русской мечты», как их назвали журналисты Forbes, в обзоре рассказывается о проекте на искусственном острове Авадзи Юмэ Бутай известного японского архитектора Тадао Андо, об уникальном отеле-обсерватории для ученых на горе Серро Параналь, расположенном в Чили, и гостинице для влюбленных на подводной лодке. Упоминается и о первом космическом отеле, который в скором времени планируется построить.

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