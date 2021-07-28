Архангельский ЦБК стал генеральным партнером «Дня эколога»

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК) стал генеральным партнером акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) «День эколога — 2021». В этом году дата пришлась на 29 июля, а слоганом стало: «Следи за знаками: выбирай правильный путь!».

Традиционно акция проходит в день, когда естественно возобновляющиеся ресурсы природы заканчиваются и люди начинают использовать их в кредит, рассчитывая восстановить потерю в будущем, пишет kp.ru. Директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками WWF России Ирина Воробьева рассказала, что комбинат уже не первый раз оказывает поддержку экологическим акциям. В 2019 году АЦБК стал участником создания Двинско-Пинежского заказника, площадь которого превышает 300 тысяч гектаров. Она также отметила, что предприятие продолжает работать над снижением своего негативного воздействия на природу. Стоит отметить, что с 2004 года АЦБК использует на своих предприятиях систему экологического менеджмента, а с 2006 года следит за выбросом парниковых газов в атмосферу. В этом году ООН назвала экологическую программу комбината в числе наиболее эффективных в мире по достижению Целей устойчивого развития. Также не так давно предприятие получило комплексное экологическое разрешение (КЭР) на 7 лет. По словам директора по инвестициям Pulp Mill Holding Владимира Крупчака, разрешение поможет реализовать организационные и технические мероприятия, которые снизят нагрузку на природные ресурсы, а также оптимизируют систему контроля. Он добавил, что сейчас получение КЭР сравнительно свежая процедура и в стране мало предприятий, которые проходят по параметрам Роспотребнадзора в этой области.

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