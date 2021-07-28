Новые социальные выплаты 2021

Для получения данного статуса надо вычислить средний доход семьи, суммировав три последних месяца. Пособие назначается в том случае, когда этот показатель оказывается ниже прожиточного минимума. Так у каких же семей есть шанс на него претендовать?
1)у многодетных;
2)у неполных, с единственным родителем;
3)с минимальным доходом;
4)военнослужащих;
5)там, где проживают инвалиды разных групп и пенсионеры.
Для удобства приведем пример. Допустим, проживает семья из четырех человек: муж, который заработал за последний квартал 60 тысяч рублей, жена с уровнем в 30 тысяч, бабушка-пенсионерка с пенсией 30 тысяч рублей за три месяца и неработающий ребенок. Суммируем доходы: 30 000 + 60 000 + 30 000= 120 000. Затем делим эту сумму вначале на три, по числу месяцев, а затем на четыре, по количеству людей: 120000/¾=10000. Учитывая, что показатель прожиточного минимума в регионе составляет 11 680 рублей, а у нас получилось в результате подсчетов десять, значит, родители могут обратиться за пособием.
Однако хотелось бы подчеркнуть, что выплаты не начисляются тем людям, которые целенаправленно отказываются работать и ведут асоциальный образ жизни. Для получения минимального дохода, нужно зарегистрироваться в Центре занятости и начать поиск работы.
Если семья признана малоимущей, то ей полагаются льготы. Средства чаще всего выделяет местный бюджет, и, как правило, они направляются семьям, где воспитываются дети. Государство предоставляет малоимущим различные социальные выплаты. В их числе:
1)пособия на детей;
2) возможность получения по льготным тарифам социальной ипотеки;
3)субсидии на коммунальные услуги;
4)налоговые вычеты для работающих;
5) в общественном транспорте можно ездить бесплатно;
6) в школьных столовых бесплатно питаться;
7)получать на детской кухне молочные продукты
Важное уточнение: в каждом регионе пособие может быть различным, его сумма устанавливается местными властями. Где-то организуется адресная помощь. К примеру, ко Дню знаний выделяются деньги на приобретение определенных товаров для школьников. Размер пособия, которое назначается студентам из малообеспеченных семей, определяется руководством учебных заведений.
После того как в семье появляется третий ребенок и она получает статус многодетной, ей полагаются следующие выплаты:
Еще больше субсидий и льгот предусмотрено семьям, воспитывающим трех и более детей, на федеральном уровне. К примеру, многодетки вне очереди принимаются в садики; ребята могут бесплатно посещать раз в месяц музеи, парки и аттракционы. За коммунальные услуги многодетные семьи платят как минимум на 30% меньше.
Малоимущим семьям полагаются и другие выплаты. Так беременные могут получить пособие в размере 708,23 руб., если встанут на учет в женскую консультацию рано, на сроке до 12 недель. После рождения малыша выплачивается 18 886,32 руб. Аналогичная сумма полагается и на ребенка, которого взяли из детского дома. Однако получить деньги можно лишь через полгода после вынесенного решения суда об усыновлении.
Определенная сумма выделяется малоимущим семьям к 1 сентября. Эти деньги родители должны потратить на подготовку детей к школе. Размер пособия в регионах различный. Финансовые средства в размере 29 908,46 руб. предоставляются беременным женщинам, мужья которых проходят службу в Вооруженных Силах РФ.
Для получения пособия требуется собрать документы, причем делать это нужно ежегодно. Список документов зависит от специфики выплат. В основной же список входят следующие официальные бумаги:
1)Заявление, где указывается просьба о назначении ежемесячной выплаты;
2)Паспорта папы и мамы;
3)Свидетельства о рождении всех детей;
4)Справка с указанием состава семьи;
5)Свидетельство о браке или его расторжении;
6)Документ о доходе каждого члена семьи, справка выдается либо по месту работы, либо в Пенсионном фонде РФ;
7)Выписка счета из банка с реквизитами, куда следует перечислять пособия;
8)Иные бумаги, скажем, документ из Центра занятости или справка об удочерении.
Бывают ситуации, когда при оформлении пособия возникают сложности. Допустим, в семье кто-то пропал, и поэтому выяснить его местонахождение невозможно. В таком случае, чтобы получить выплату, нужно пойти с заявлением в полицию и взять справку о возбуждении уголовного дела по факту розыска.
Продлеваются они по той же схеме, как оформлялись изначально. То есть придется вновь собрать нужные бумаги и написать заявление о продлении. До 1 марта текущего года пособие на детей до 3 лет малоимущим семьям продлевалось автоматически, если их доход оказывался ниже двух прожиточных минимумов в регионе. С 1 апреля требуется уже самостоятельно собирать документы и предоставлять их в МФЦ или органы соцзащиты.
Официально трудоустроенные или оформленные по договору многодетные родители имеют определенные преимущества. К примеру, матери со стажем работы не менее 15 лет, могут досрочно выйти на пенсию в 56 лет, если воспитали четверых детей, и в 57, если имеют троих. Мамочкам предоставляется неоплачиваемый дополнительный отпуск сроком две недели, который при желании можно присоединить к основному. Но эта льгота полагается лишь в случае, если в семье воспитываются не менее трех несовершеннолетних детей.
Если в трудовой неделе 40 часов, то родители могут получить дополнительный оплачиваемый выходной. Каждый новорожденный приносит дополнительные пенсионные баллы в декретный отпуск до полутора лет. За счет этих баллов повышается размер основной пенсии. Однако сумма периодов декрета не должна быть больше шести лет. Многодетным семьям готовы помочь и службы занятости населения, предлагающие домашние и временные вакансии.
Семьям, где воспитываются не мене трех детей, выдаются справки от педиатра на бесплатные лекарства на каждого ребенка, которому не исполнилось шесть лет. Многодеткам должны оказывать первоочередную помощь в стационарах, выдавать бесплатно витамины до совершеннолетия. Ребята из многодетных семей бесплатно завтракают и обедают в школах, бесплатно отдыхают в летних лагерях и профилакториях, получают школьную и спортивную одежду.
Важное уточнение! Чтобы оформить бесплатное питание детям родителям нужно написать заявление и прикрепить к нему ксерокопии паспортов и свидетельств о рождении, нужны также справки о регистрации ребят по месту жительства, справки о доходах матери и отца. Для компенсации за путевку в оздоровительный лагерь, надо представить в органы соцзащиты чек об оплате, соглашение и документ о том, что ребенок отдыхает в профилактории. Расходы на дорогу до места отдыха ребятишек из многодетных семей уменьшаются на 50 процентов.
Три года назад в нашей стране заработала специальная программа государственного субсидирования займов по ипотеке. Многодетным предлагалось поучаствовать в льготном кредитовании со ставкой 6 процентов. Но для этого нужны определенные условия. Во-первых, в семье должен родиться третий, четвертый и последующий ребенок после 1 января 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года. Во-вторых, нужно купить квартиру или дом на первичном рынке недвижимости. И, в-третьих, первичный взнос надо сделать самим, причем сумма должна быть не менее 20 процентов от стоимости жилья. К слову, в апреле 2019 года в России приняли закон уже о бессрочном субсидировании ипотечного кредита по этой программе.
Зарегистрировать право собственности на землю у супругов не получиться без нескольких обязательных условий. Брак родителей должен быть официально зарегистрирован; у них не имеется другой земли в собственности; несовершеннолетние дети обязаны проживать с родителями, которые стоят в очереди на получение жилплощади; семья должна иметь российское гражданство и проживать на территории нашей страны более пяти лет.
Что касается права на получение квартиры, то оно распространяется на многодетные семьи, не имеющие собственного жилья; на тех, у кого есть квартира, но площадь ее ниже установленной нормы на одного человека и наконец на семьи, проживающие в аварийном доме или квартире, что подтверждено соответствующими документами.
Важное уточнение! Когда многодетных ставят на очередь, то суммируются все средства, которые формируют семейный бюджет, и затем эта сумма сравнивается с прожиточным минимумом. Людям могут отказать в получении квартиры, если жилищные условия специально ухудшены. Например, там зарегистрировано слишком много людей; квартиру большей площади специально обменяли на меньшую; провели деление или реализацию квартиры, а также были заключены подставные контракты.
У многодетных родителей есть еще одна существенная льгота — налоговый вычет, то есть средства, с которых подоходный налог не взимается. Они делятся на социальные (одноразовые суммы, которые возвращаются из налоговых органов) и базовые (те, что полагаются на каждого несовершеннолетнего). Налоговые вычеты производятся лишь при определенных условиях: если ребенку еще нет 18 лет или совершеннолетний обучается на дневном отделении. Многодетные родители чтобы получить льготу должны обратиться к своему непосредственному руководству с соответствующим заявлением и прикрепить к нему ксерокопию свидетельства о рождении, а также справку формы 2НДФЛ.
Власти предусмотрели для многодетных и другие льготы. Например, им возвращаются средства за пребывание в детском саду от 20 до 70 процентов из расчета количества детей. При организации предпринимательской деятельности разрешается не оплачивать регистрационный сбор. Семье предоставляется 30- процентная скидка на топливо, если жилье не подключено к центральному отоплению.
Социальное пособие полагается и обучающимся из семей с ограниченным бюджетом в возрасте до 18 лет. Они получают компенсацию за проезд в общественном транспорте. Но не всегда, а только в том случае, если ребенок ездит в школу далеко от дома, так как в близлежащем учебном заведении нет свободных мест. Сумма выплаты устанавливается муниципалитетом. Как правило, она варьируется от ста до пятисот рублей. Кроме того, дети получают пособие на приобретение школьной формы, а студенты — стипендию.
Это делается офлайн в МФЦ или в органах соцзащиты и онлайн на сайте Госуслуг. Пособие для малоимущих в соцзащите, как правило, назначается через десять дней с момента подачи заявления.
Пособия перечисляются не позже 26 числа того месяца, который следует за тем, когда приняли заявление на матпомощь. Когда семье полагаются льготы регионального уровня, дата перечисления зависит от решения местных властей.
Семьям, стесненным в средствах, полагается дополнительная помощь: им компенсируются коммунальные услуги, выделяется ипотечный социальный кредит, выдается бесплатное жилье, если нет своего. На безвозмездной основе их консультируют юристы. Ребятишкам вне очереди выделяются места в садиках, предоставляется скидка на оплату при посещении детских садов. Малышам до трех лет выделяется бесплатное молочное питание. Студенты получают материальную помощь и зачисляются в вузы вне конкурса, если кто-то из родителей является инвалидом 1 группы. Детям предоставляется компенсация на проезд, а также полагаются льготы на продукты.
Она используется в нескольких российских регионах и предоставляет возможность получить дополнительные скидки. Например, приобретая товары, лекарства, оплачивая услуги, посещая кафе. С картой можно бесплатно бывать в музеях, на выставках. Для ее оформления следует прийти в МФЦ с документами, которые подтверждают право человека на соцподдержку.
Из регионального бюджета малоимущим семьям к 1 сентября выделяется специальное пособие. Эти деньги направляются на покупку школьной формы и канцтоваров. Для семей с низкими доходами с января текущего года введено еще одно пособие, рассчитанное на детей в возрасте от трех до семи лет в размере половины прожиточного минимума на ребенка. Семьи с детьми, в которых оба родителя остались без работы, в августе получат по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего. Эти деньги придут одному из родителей, даже если мама и папа зарегистрированы в центре занятости.
Беременным супругам призывников назначена единовременная выплата — 29 908,46 рублей. Кстати, это пособие выплачивается не зависимо от доходов семьи. Уточним лишь, что пособие полагается только женщинам, состоящим в законном браке с призывником и имеющим срок беременности более 180 дней. Не останутся без внимания и семьи призывников, где уже появился ребенок. Для них назначено пособие — 12 817,91 рублей. Эти суммы также индексируются, как и другие социальные выплаты.
Когда заявление поступит в ведомство, там его рассмотрят и вынесут решение о назначении пособия. Статус заявления желательно отслеживать в личном кабинете в специальном разделе «Мои заявки». Туда поступают все запросы, которые составляет владелец личного кабинета.
Если услуга исполнена, результат всплывает во вкладке. Услуга эта абсолютно бесплатная, заявление оформляется не более 15 минут, а желаемый результат появляется в течение десяти суток.
Вещевая помощь как один из видов государственной поддержки практикуется в Москве. Если у малоимущей семьи нет социальной карты, то помощь им окажут в центре социального обслуживания в натуральной форме. Когда имеется карта, на нее перечислят баллы. Их вместо живых денег можно использовать в партнерских магазинах. К примеру, с помощью сертификата в столице России приобретается бытовая техника — стиральные машины, телевизоры, холодильники. Помимо крупных вещей на перечисленные баллы можно купить детские товары. Если их соотнести, то две тысячи баллов соответствуют двум тысячам рублей.
Помимо вещей длительного пользования нуждающимся выдают еще и продукты. Схема передачи аналогична: на социальную карту начисляются баллы, которыми можно расплатиться в магазинах партнерских сетей. Количество баллов соответствует количеству рублей. Срок действия сертификата — один месяц после перевода баллов. Если карту не оформили, то родители получают продуктовый набор в центре соцобслуживания или центре социальной помощи семьям с детьми.
Льготные программы заканчиваются, когда исчезают основания для государственной помощи. Скажем, меняется состав семьи, ее доход или имущество, находящееся в собственности. Еще одна существенная причина — если семья не выполняет условий социального контракта.