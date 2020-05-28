Фото: pixabay.com
В Хакасии выявлены нарушения при выплатах медикам
28 мая, 16:22Общество
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В ходе проверки прокуратуры Хакасии были выявлены нарушения при начислении федеральных выплат медикам, работающим с коронавирусом.
Как пишет RT, прокуратура установила, что региональный Минздрав не принял необходимые меры для перечисления стимулирующих выплат медикам.
Отмечается, что проверка началась после публикаций в СМИ о нарушениях при выплате надбавок.
После вмешательства органов медикам перечислили положенные выплаты на общую сумму более 35 млн рублей.
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