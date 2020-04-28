В Кемеровской области погиб еще один пациент с коронавирусом

За последние сутки COVID-19 диагностировали еще у трех человек. Они находятся в больнице, где им оказывают квалифицированную помощь. Всего в Кемеровской области в инфекционных отделениях находится 101 человек. Домашнюю изоляцию соблюдают 9634 человека.