В Кемеровской области погиб еще один пациент с коронавирусом
28 апреля, 13:54ОбществоФото: flickr.com
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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о смерти второго пациента в регионе с диагностированным коронавирусом. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram.
Как сообщает газета “Известия” 28 апреля, у погибшего были сопутствующие заболевания.
За последние сутки COVID-19 диагностировали еще у трех человек. Они находятся в больнице, где им оказывают квалифицированную помощь. Всего в Кемеровской области в инфекционных отделениях находится 101 человек. Домашнюю изоляцию соблюдают 9634 человека.
Первый пациент с COVID-19 погиб в регионе 17 апреля. Коронавирус был диагностирован уже после смерти.
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