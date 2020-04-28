В Башкирии судебные приставы разыскивают 38-летнего Кумара Альжанова
28 апреля, 11:48ОбществоАлия ФатхиеваФото: УФСПП по РБ
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ориентировку на мужчину рассылают в УФСПП по Башкирии.
В ведомстве сообщили, что розыск объявлен в Межгорьевском отделе судебных приставов. По информации пресс-службы 38-летний Кумар Альжанов не платит алименты своему 14-летнему сыну.
В настоящий момент размер долга, передают в службе приставов, составляет 120 тысяч рублей. Решение о розыске было принято в связи с тем, что мужчина не проживает по адресу своей регистрации и не выходит на контакт с приставами.
Приставы обращаются к жителям региона с просьбой сообщить о мужчине какую-либо информацию по телефону 8 (347) 273-56-40. Анонимность при делании гарантируется.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей