В Башкирии судебные приставы разыскивают 38-летнего Кумара Альжанова

В ведомстве сообщили, что розыск объявлен в Межгорьевском отделе судебных приставов. По информации пресс-службы 38-летний Кумар Альжанов не платит алименты своему 14-летнему сыну.

В настоящий момент размер долга, передают в службе приставов, составляет 120 тысяч рублей. Решение о розыске было принято в связи с тем, что мужчина не проживает по адресу своей регистрации и не выходит на контакт с приставами.