Учредитель уфимской строительной компании «Билд» объявлен в международный розыск
Бизнесмен скрылся после того, как дал взятку должностному лицу.
Уфимский бизнесмен Артур Харисов объявлен в международный розыск. По данным регионального Следственного комитета учредитель строительной организации ООО «БИЛД» обвинялся в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.
Известно, что после возбуждения уголовного дела мужчина скрылся от следователей. Скачала его объявили в федеральный розыск, а затем в международный. Следователи пытаются установить местонахождение бизнесмена и просят помощи у жителей республики.
Просьба ко всем гражданам, кто может сообщить любую информацию о разыскиваемом лице, позвонить по телефонам: 8 (347) 251-62-51 или 02 (с мобильного 102).
Компания «Билд» осенью 2019 года получила госконтракт на строительство школы на 1225 мест в микрорайоне «Миловский парк» под Уфой. Стоимость госконтракта составила свыше 814 миллионов рублей. Деньги на строительство выделены из республиканского бюджета.