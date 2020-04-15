Учредитель уфимской строительной компании «Билд» объявлен в международный розыск

Уфимский бизнесмен Артур Харисов объявлен в международный розыск. По данным регионального Следственного комитета учредитель строительной организации ООО «БИЛД» обвинялся в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Известно, что после возбуждения уголовного дела мужчина скрылся от следователей. Скачала его объявили в федеральный розыск, а затем в международный. Следователи пытаются установить местонахождение бизнесмена и просят помощи у жителей республики.

Просьба ко всем гражданам, кто может сообщить любую информацию о разыскиваемом лице, позвонить по телефонам: 8 (347) 251-62-51 или 02 (с мобильного 102).