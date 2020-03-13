В Башкирии объявлен в розыск 35-летний Руслан Байтурин
Вчера, 08:54ОбществоАлия ФатхиеваФото: УФСПП по РБ
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Мужчина не выполнил обязательства перед своим сыном.
В башкирской службе судебных приставов сообщили, что в настоящий момент разыскивается Руслан Байтурин. В ведомстве отмечают, что у мужчины образовался долг перед сыном по алиментам в размере 500 тысяч рублей.
По данным приставов, 35-летний мужчина знает о своей обязанности, но долгое время уклоняется от уплаты на содержание 11-летнего сына. Байтурин скрывается и не выходит на связь с сприставами.
В EACGG обращаются к жителям региона и просят сообщить информацию о скрывающемся по телефону 8 (347)273-56-40.
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