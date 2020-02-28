В Башкирии учреждены новые стипендии

Выплаты будут получать каждый год студенты высших учебных заведений республики, передали подробности в пресс-службе правительства Башкирии.

Стипендии будут назначаться студентам, которые внесли вклад в развитие и изучение по сохранению литературы и популяризации родных языков в регионе.

Формат выбора стипендиатов будет конкурсный и пройдет в два этапа: в ВУЗах и министерстве образования и науки. По итогам конкурсного отбора претендентам будут назначены стипендии на один учебный год с 1 сентября – 1200 рублей ежемесячно.