В Башкирии учреждены новые стипендии

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Стипендии в честь литературоведа и общественного деятеля Равиля Бикбаева будут выплачиваться ежегодно двум студентам.
Выплаты будут получать каждый год студенты высших учебных заведений республики, передали подробности в пресс-службе правительства Башкирии.
Стипендии будут назначаться студентам, которые внесли вклад в развитие и изучение по сохранению литературы и популяризации родных языков в регионе.
Формат выбора стипендиатов будет конкурсный и пройдет в два этапа: в ВУЗах и министерстве образования и науки. По итогам конкурсного отбора претендентам будут назначены стипендии на один учебный год с 1 сентября – 1200 рублей ежемесячно.
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