mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Стипендия

Выбрать дату
2024
Хабиров объявил новые выплаты в Башкирии
19 сентября, 12:49
2020
В Башкирии ввели школьную стипендию. Сто лучших будут получать по три тысячи рублей
27 августа 2020, 09:54
В Башкирии учреждены новые стипендии
28 февраля 2020, 04:49
2018
18 аспирантов и молодых ученых Башкирии получат стипендии от Путина
10 апреля 2018, 04:50
В Башкирии студентам назначили стипендию президента России
22 января 2018, 07:15
2017
В Башкирии 100 талантливых детей получат стипендию главы республики
12 октября 2017, 10:16
В российских вузах с 1 сентября стипендии увеличатся почти на 6%
8 августа 2017, 07:37

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика