«Единая Россия» проведет предварительное майское голосование

Как сообщил официальный портал «Единой России», выдвижение кандидатов запланировано на период 1-5 мая, а единым днем предварительного голосования назвали 31 мая. Заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов рассказал, что есть возможность проголосовать не только лично, но и с помощью портала госуслуг.

Он также отметил, что предвыборной компанией кандидаты смогут заниматься до 30 мая сразу после выдвижения. При этом от единороссов будут пропускать только победителей предварительного голосования. Кроме того, в процедуре выдвижения появилось новшество. От кандидатов, наряду с другими требованиями, теперь обязательно ждут подачи предложений по воплощению в жизнь пунктов послания российского лидера Владимира Путина.

Среди ключевых параметров, которым должен соответствовать кандидат, - наличие гражданства и пассивного права избирать, он не должен быть судим или иметь зарубежные активы. Кроме того, ему необходимо будет принять участие минимум в двух дебатах, которые состоятся в период с 5 по 20 мая.

Перминов также напомнил о необходимости соблюдать все главные принципы легитимности выборов и следовать закону на всех стадиях процедуры.

Башкортостан готов к старту предварительного голосования «Единой России». В республике в текущем году состоятся выборы в органы местного самоуправления. Всего 13 сентября пройдут 112 основных избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов в семи городских округах, 54 муниципальных районах, 10 городских поселений и 41 сельском поселении. В общей сложности будут замещаться 1645 депутатских мандатов.

«Отмечу, что наряду с традиционным пакетом документов, в этом году кандидатам предварительного голосования нужно будет представить предложения по реализации Послания Президента. Все участники в случае избрания должны будут войти во фракции «Единой России». Несмотря на то, что с каждым годом процедура совершенствуется, неизменными остаются главные принципы: открытость, конкурентность, легитимность. Важным считаем также привлечь к предварительному голосованию максимальное количество молодых участников», - прокомментировал заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Александр Мельников.