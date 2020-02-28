Башкирия вошла в пилотный проект по запуску электронного родового сертификата

Минздрав России, Минтруд России и Фонд социального страхования уже в ближайшее время запустят новый пилотный проект — электронные родовые сертификаты, которые избавят женщин от необходимости самостоятельно предоставлять сертификат в различные медицинские учреждения в бумажном виде.

В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, что сейчас по родовому сертификату Фонд соцстрахования России оплачивает медицинские услуги, предоставленные будущим мамам женскими консультациями в период беременности, родильными домами и перинатальными центрами в период родов и послеродовый период, а также детскими поликлиниками в период наблюдения новорожденного в первый год жизни. При этом женщины должны сами предоставить родовые сертификаты в бумажном виде в различные медицинские учреждения.

Специалисты минтруда пояснили, что по новым правилам сертификат будет переведен в электронную форму, что позволит полностью исключить участие женщины в процессе передачи информации. В ходе информационного обмена женская консультация сообщит необходимые сведения в ФСС о постановке на учет и наблюдении будущей мамы, в свою очередь, роддом уведомит ФСС о том, что состоялись роды, а детская поликлиника проинформирует о постановке ребенка на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев. В соответствии с информацией, поступившей через межведомственное взаимодействие в Единую информационную систему Фонда социального страхования, Фонд оплатит медицинским организациям услуги, оказанные женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка в течение первого года жизни.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что электронные родовые сертификаты — очередной шаг к тому, чтобы «цифра» облегчила жизнь простого человека, поскольку женщине больше не надо будет соблюдать бюрократические формальности, она лишь будет приходить в медицинские организации за получением необходимых ей и ее ребенку услуг.