«Единая Россия» обновляет кадровый состав

«Единая Россия» обновляет кадровый состав

Вчера, 19:37ОбществоPhoto: er.ru
Для участия в кадровом проекте “Единой России” «Федеральный «ПолитСтартап» подали анкеты более 6700 человек со всей страны.

Самое большое число заявок поступило из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ростовской, Волгоградской, Владимирской и Архангельской областей, а также Краснодарского края, Республик Чечня и Башкортостан. На одно место в проекте будет претендовать около 44 человек.

Большая часть желающих принять участие в этом проекте работает в социальной сфере. При этом 40% претендентов — женщины, а более половины из подавших анкеты проживают в населенных пунктах, которые не являются административными центрами, пишет Nashgorod.

Сначала участникам предстоит пройти отборочный тур проекта, далее состоится предварительное голосование. Затем его победители будут участвовать в избирательной кампании следующего года.

Первым этапом проекта предусматривается отбор претендентов по данным из их анкет. Большим преимуществом станет опыт в общественно-политической деятельности, а также активность в сфере медиа. По завершении этапа экспертами Высшей партийной школы (ВПШ) «Единой России» будет отобрано 150 человек. Именно у них будет возможность прохождения первого обучающего модуля ВПШ, стартующего в декабре.

По завершении второго обучающего модуля, который должен пройти в апреле-мае, участников будут ожидать экзаменационные испытания. К успешно сдавшим прикрепят наставников, чтобы принять участие в предварительном голосовании. Наставниками станут эксперты-политологи федерального уровня. Так, председатель партии Дмитрий Медведев уже сообщил, что готов примерить на себя такую роль.

Как передает сайт партии "Единая Россия", для самих кандидатов участие в «ПолитСтартапе» предоставит возможность получения нового опыта. А сам проект привлечет в политическую сферу новые лица, ярких лидеров из регионов, которые уже пользуются доверием людей.

«Для нас представляет важность привлекать в политику новые лица, специалистов из разных сфер, медиков, педагогов. Одно из самых важных качеств в этой работе - это стремление помогать людям. Ведь депутат является представителем своего региона, его основная задача - оказывать помощь избирателям. Следует добиваться финансовых средств, контролировать строительство, разные ремонтные работы, решать проблемы населения. Все выполнять собственными руками. Только такие кандидаты требуются партии и людям», — убежден секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

“От Республики Башкортостан заявки на участие в проекте «Федеральный ПолитСтартап» подали 170 человек. Больше половины из них (91 человек) – молодежь в возрасте до 35 лет. Мужчины традиционно оказались активнее женщин – их 109 человек. Отмечу, что из числа подавших заявки только 78 человек – члены «Единой России». Это говорит о том, что мы увидим в проекте много новых лиц.

Для участия все соискатели прошли анкетирование на сайте https://politstartup-gd.er.ru/. Теперь им предстоит пройти отбор, в котором будут учитываться личные и политические достижения потенциальных кандидатов, реализованные ими проекты, их присутствие в СМИ и соцмедиа. На следующем этапе участники будут включены в обучающий модуль Высшей партийной школы (ВПШ) «Политический лидер». Затем им предстоит реализовать собственный электоральный проект в регионе”, - сообщает заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Александр Мельников.

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