«Единая Россия» обновляет кадровый состав

“От Республики Башкортостан заявки на участие в проекте «Федеральный ПолитСтартап» подали 170 человек. Больше половины из них (91 человек) – молодежь в возрасте до 35 лет. Мужчины традиционно оказались активнее женщин – их 109 человек. Отмечу, что из числа подавших заявки только 78 человек – члены «Единой России». Это говорит о том, что мы увидим в проекте много новых лиц.