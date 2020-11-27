Дедушка-баянист, играющий на улице в Уфе, собрал для детей из приюта 175 тысяч рублей

Дедушка-баянист, играющий на улице в Уфе, собрал для детей из приюта 175 тысяч рублей

Вчера, 13:05ОбществоАнна КононоваPhoto: репортаж "Известий"
Уже много лет на остановке играет на баяне Юрий Иванов. Все вырученные деньги он передаёт в дом малютки.

Несколько дней назад в социальных сетях появились фотографии играющего на баяне дедушки. Автор поста рассказал, что он сидит на остановке ВАЗ и играет, а на все собранные деньги покупает игрушки для детей из дома малютки.

Журналист БСТ Радмир Азнабаев пообщался с баянистов Юрием Ивановым. Он рассказал, что за сутки собрал 175 тысяч рублей.

Вот уже 10 лет волонтер серебряного возраста помогает детям-сиротам. Он выходит каждый день со своим любимым инструментом и дает концерты на улицах нашего города. Все собранные средства уходят в приюты, детишкам, пишет Радмир Азнабаев.

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