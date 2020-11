Дедушка-баянист, играющий на улице в Уфе, собрал для детей из приюта 175 тысяч рублей

Уже много лет на остановке играет на баяне Юрий Иванов. Все вырученные деньги он передаёт в дом малютки.

Несколько дней назад в социальных сетях появились фотографии играющего на баяне дедушки. Автор поста рассказал, что он сидит на остановке ВАЗ и играет, а на все собранные деньги покупает игрушки для детей из дома малютки. Журналист БСТ Радмир Азнабаев пообщался с баянистов Юрием Ивановым. Он рассказал, что за сутки собрал 175 тысяч рублей. Вот уже 10 лет волонтер серебряного возраста помогает детям-сиротам. Он выходит каждый день со своим любимым инструментом и дает концерты на улицах нашего города. Все собранные средства уходят в приюты, детишкам, пишет Радмир Азнабаев.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter