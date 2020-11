В Германии общее количество зарегистрированных с начала пандемии случаев коронавируса превысило 1 миллион.

Газета “Известия” сообщает, что за последние сутки германскими медиками было зарегистрировано больше двадцати двух тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот же период от осложнение на фоне коронавируса скончалось четыреста двадцать шесть граждан Германии. Общее количество заражений с начала пандемии превысило один миллион.

