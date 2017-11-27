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Фонд «Урал» вновь отсудил деньги у Духовного управления мусульман Башкирии
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Фонд «Урал» вновь отсудил деньги у Духовного управления мусульман Башкирии

Сегодня, 16:46ОбществоТатьяна МайороваФото: 02.rodina.news
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