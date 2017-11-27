Фонд «Урал» вновь отсудил деньги у Духовного управления мусульман Башкирии

Арбитражный суд Башкирии принял решение взыскать с Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ РБ) в пользу Фонда «Урал» 4,21 млн рублей, посчитав их нецелевыми.

Речь идет о средствах, потраченных при строительстве Соборной мечети «Ар-Рахим». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на решение суда.

Как поясняется в решении суда, непосредственно в данном случае рассматривался вопрос о возвращении средств, потраченных ДУМ РБ на разработку проекта планировки и межевания квартала рядом с мечетью. Речь шла о строительстве рядом с мечетью коммерческой недвижимости, включающей, в том числе, гостиницу, рестораны, медицинский и фитнес-центры, концертный зал.

Как отметили представители истца, возмущение руководства Фонда «Урал» вызвали траты на планировку и межевание квартала, которые первоначально не были предусомтрены договором о пожертвовании, заключенным между Фондом «Урал» и ДУМ РБ. Причем это не первый подобный суд, ранее по тем же причинам Фонд «Урал» уже взыскал с ДУМ РБ 60 млн рублей в качестве неосновательного обогащения, в данном случае также обсуждались средства, выданные на строительство мечети, но фактически направленные на выкуп у мэрии участка для строительства вышеупомянутого квартала коммерческой недвижимости.

Напомним, в 2016 году Фонд «Урал» прекратил финансирование строительства мечети из-за обострившихся разногласий с руководством ДУМ РБ. Вскоре последовали и иски в суд.

Управляющий делами ДУМ РБ Ильдар Ишеев, который является также одним из руководителей генерального подрядчика проекта — компании «Алтын курай», в телефонном разговоре с корреспондентом Медиакорсети отказался дать подробный комментарий по поводу последнего судебного решения, заявив только, что не считает потраченные средства нецелевыми тратами. Ранее он давал свой комментарий по поводу остановки строительства мечети:

- Главная причина остановки строительства мечети заключается не в отсутствии средств, а в непонимании нашей ситуации со стороны властей. Пока не будут согласованы документы о выделении земли, продолжить строительство не удастся. Если бы эта договоренность была достигнута, мы давно могли бы сами найти инвесторов и продолжить работу, - отметил Ильдар Ишеев.

В конце сентября текущего года у строительства мечети появился еще один потенциальный спонсор – известный предприниматель Сергей Веремеенко, основавший благотворительный фонд «Имэн Кала». Однако, как уточнил Ильдар Ишеев, до сих пор встреча Сергея Веремеенко с руководством ДУМ РБ по поводу продолжения строительства мечети не состоялась.