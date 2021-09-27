В Уфе в день включения отопления затопило подъезд жилого дома

Жители дома утверждают, что это происходит не в первый раз.

Подача долгожданного отопления обернулась неприятным сюрпризом для жителей уфимской Черниковки. В субботу, 25 сентября вместо тепла в квартирах дома по улице Кольцевая, 137 произошло нечто принципиально иное. В подъезде произошел потоп, причем весьма масштабный – залило весь подъезд. По мнению жильцов дома причина в том, что на крыше дома находится спускной клапан, который сорвало из-за избыточного давления и вода залила в подъезд. Жители дома в сообщениях в социальных сетях утверждают, что такая оказия происходит не в первый раз. Они уверяют, что подобная ситуация ознаменовала начало отопительного сезона в 2020 году. Рассказали жильцы и о том, как проблему решали в прошлом году – тогда, по словам жителей многострадального дома, избыточное давление стравливали шлангом на улицу, прямо с крыши. Заметим, в пятницу 24 сентября, прошла встреча уфимского градоначальника Сергея Грекова с журналистами. В ходе мероприятия Греков сделал заявление о том, что в Уфе все дома готовы к подключению отопления. Также Греков сообщил, что преддверии нынешнего отопительного сезона в Уфе сделано больше, чем когда-либо. Но и этого видимо было недостаточно. Как уже сообщал Mkset, мэр Уфы Сергей Греков сегодня, 27 сентября сообщал, что из-за внештатных ситуаций с ресурсоснабжающими организациями все еще нет отопления в 14 домах, в 32 домах вышло из строя оборудование. Он заявил и о том, что 15 домах в Уфе все еще нет отопления из-за неурегулированных отношений между УК (управляющими компаниями) и РСО.

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