Фото: Kremlin.ru
Эрдогану покажут новейшие российские истребители
Вчера, 18:03Общество
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В этом году выставку МАКС-2019 посетит Реджеп Эрдоган, где ему продемонстрируют новый истребитель пятого поколения Су-57 и многоцелевой сверхманевренный Су-35 поколения 4++.
Как сообщил зампредседателя правительства по вопросам оборонпрома Юрий Борисов, на выставке МАКС в этом году президенту Турции покажут Су-57 и Су-35, потому как перспективы реализации данных машин на турецком рынке зависят от этой презентации.
По сообщению RT, ранее власти Турции дали поручение своим специалистам оценить предложение России о покупке новейших Су-35.
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