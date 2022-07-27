Очередное смертельное ДТП, дело Шевчука снова в Уфе и прокурорская проверка автошкол

Очередное смертельное ДТП, дело Шевчука снова в Уфе и прокурорская проверка автошкол
Очередное смертельное ДТП, дело Шевчука снова в Уфе и прокурорская проверка автошкол
Вчера, 22:06ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Попробовали собрать самые интересные новости от Mkset за 27 июля.

Административное дело против Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил будет рассматриваться в Уфе. Уже известна и дата судебного заседания — 5 августа. Однако административное дело перед тем как оказаться в Советском райсуде Уфы проделало серьезный путь, дело пытались передать в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но в Северной столице решили, что дело все-таки должно рассматриваться в Уфе.

В повестку вернулись лесные пожары. К счастью пока что они единичные и МЧС республики рапортует о ликвидации пожара в Белорецком районе Башкирии. Уместно напомнить и о том, что Госкомитет Башкирии по ЧС с сегодняшнего дня и до 1 августа установил в регионе повышенный уровень пожароопасности.

Вчерашнее известие о попадании главы Башкирии Радия Хабирова под санкции Великобритании Mkset прокомментировали в пресс-службе главы. Однако комментарий оказался весьма витиеватым и содержал весьма оригинальный призыв к действию.

Очередное жуткое ДТП случилось сегодня на оживленном пешеходном переходе в Уфе. Молодая 28-летняя женщина за рулем иномарки отвлеклась на своего новорожденного ребенка и когда увидела на переходе женщину с ребенком испугалась и перепутала педаль газа и педаль тормоза. От полученных травм женщина с сыном скончались на месте. На произошедшее отреагировал главный прокурор Башкирии Игорю Пантюшин, он заявил, что ведомство проведет проверку автошкол и тех, кто лицензирует пассажирских перевозчиков.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы