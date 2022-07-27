Очередное смертельное ДТП, дело Шевчука снова в Уфе и прокурорская проверка автошкол

Очередное жуткое ДТП случилось сегодня на оживленном пешеходном переходе в Уфе. Молодая 28-летняя женщина за рулем иномарки отвлеклась на своего новорожденного ребенка и когда увидела на переходе женщину с ребенком испугалась и перепутала педаль газа и педаль тормоза. От полученных травм женщина с сыном скончались на месте. На произошедшее отреагировал главный прокурор Башкирии Игорю Пантюшин, он заявил, что ведомство проведет проверку автошкол и тех, кто лицензирует пассажирских перевозчиков.