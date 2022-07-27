Очередное смертельное ДТП, дело Шевчука снова в Уфе и прокурорская проверка автошкол

Административное дело против Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил будет рассматриваться в Уфе. Уже известна и дата судебного заседания — 5 августа. Однако административное дело перед тем как оказаться в Советском райсуде Уфы проделало серьезный путь, дело пытались передать в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но в Северной столице решили, что дело все-таки должно рассматриваться в Уфе.
В повестку вернулись лесные пожары. К счастью пока что они единичные и МЧС республики рапортует о ликвидации пожара в Белорецком районе Башкирии. Уместно напомнить и о том, что Госкомитет Башкирии по ЧС с сегодняшнего дня и до 1 августа установил в регионе повышенный уровень пожароопасности.
Вчерашнее известие о попадании главы Башкирии Радия Хабирова под санкции Великобритании Mkset прокомментировали в пресс-службе главы. Однако комментарий оказался весьма витиеватым и содержал весьма оригинальный призыв к действию.
Очередное жуткое ДТП случилось сегодня на оживленном пешеходном переходе в Уфе. Молодая 28-летняя женщина за рулем иномарки отвлеклась на своего новорожденного ребенка и когда увидела на переходе женщину с ребенком испугалась и перепутала педаль газа и педаль тормоза. От полученных травм женщина с сыном скончались на месте. На произошедшее отреагировал главный прокурор Башкирии Игорю Пантюшин, он заявил, что ведомство проведет проверку автошкол и тех, кто лицензирует пассажирских перевозчиков.