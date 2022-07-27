Виновницу гибели мамы с ребенком в ДТП в Уфе отвлек ребенок и она перепутала педали

В МВД по Башкирии рассказали подробности сегодняшнего ДТП на пешеходном переходе на перекрестке улиц Авроры и Софьи Перовской. Напомним, буквально несколько часов назад сбила 38-летнюю женщину и ее малолетнего ребенка, которые переходили дорогу на зеленый свет.
Предварительные данные ведомства таковы — 28-летняя женщина-водитель иномарки Nissan Juke отвлеклась для того, чтобы покормить своего ребенка, «а после удара перепутала педали, нажав на газ». Однако это лишь предварительные данные, обстоятельства произошедшего устанавливаются, а по факту ДТП правоохранителям еще предстоит принять решение.