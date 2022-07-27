В администрации главы Башкирии отреагировали на санкции против Радия Хабирова

Накануне, Радий Хабиров попал в расширенный список санкции Великобритании. Согласно информации, размещенной на сайте правительства страны, санкции подразумевают заморозку имеющихся активов чиновника, а также запрет на въезд в страну.
Так, в администрации главы Башкирии корреспонденту Mkset порекомендовали обратиться за комментариями к авторам санкций.
Отметим, что в санкционный список вошли главы Челябинской, Самарской областей, Республики Чувашия, а также Новгородской, Брянской, Тюменской, Курской и Свердловской областей.