В администрации главы Башкирии отреагировали на санкции против Радия Хабирова

В администрации главы Башкирии отреагировали на санкции против Радия Хабирова
В администрации главы Башкирии отреагировали на санкции против Радия Хабирова
Вчера, 11:36ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Санкции против Радия Хабирова накануне ввело правительство Великобиратании.

Накануне, Радий Хабиров попал в расширенный список санкции Великобритании. Согласно информации, размещенной на сайте правительства страны, санкции подразумевают заморозку имеющихся активов чиновника, а также запрет на въезд в страну.

Так, в администрации главы Башкирии корреспонденту Mkset порекомендовали обратиться за комментариями к авторам санкций.

Отметим, что в санкционный список вошли главы Челябинской, Самарской областей, Республики Чувашия, а также Новгородской, Брянской, Тюменской, Курской и Свердловской областей.

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