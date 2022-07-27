Прокуратура Башкирии после череды смертельных ДТП организует проверку автошкол

Прокуратура Башкирии после череды смертельных ДТП организует проверку автошкол
Прокуратура Башкирии после череды смертельных ДТП организует проверку автошкол
Вчера, 15:20ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Поручение проверить автошколы и законность выдачи лицензий перевозчикам сделал Игорь Пантюшин, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 27 июля.

27 июля в Уфе произошла очередная страшная авария со смертельным исходом — на пешеходном переходе иномарка насмерть сбила женщину и ее 6-летнего сына. В прокуратуре Башкирии происшествие взяли на контроль и будет следить за тем будут устанавливаться обстоятельства происшествия, а также принятие процессуального решения по делу. На месте происшествия работает и. о. прокурора Кировского района Уфы Рамиль Кульчурин.

Однако есть и другие новости от прокуратуры, которые отличаютсяот привычной постановки дела на контроль надзорного органа. Из-за участившихся страшных аварий, которые произошли по вине водителей, глава прокуратуры Башкирии Игорь Пантюшин поручил организовать проверку в автошколах, которые обучают будущих водителей, а также организовать проверку выдачи лицензий пассажирским перевозчикам и выяснить законна ли она.

Напомним, на протяжении недели Башкирию сотрясают новости о страшных авариях, в том числе и массовых, а также с участием пассажирского транспорта.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы