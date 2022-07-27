Прокуратура Башкирии после череды смертельных ДТП организует проверку автошкол

27 июля в Уфе произошла очередная страшная авария со смертельным исходом — на пешеходном переходе иномарка насмерть сбила женщину и ее 6-летнего сына. В прокуратуре Башкирии происшествие взяли на контроль и будет следить за тем будут устанавливаться обстоятельства происшествия, а также принятие процессуального решения по делу. На месте происшествия работает и. о. прокурора Кировского района Уфы Рамиль Кульчурин.
Однако есть и другие новости от прокуратуры, которые отличаютсяот привычной постановки дела на контроль надзорного органа. Из-за участившихся страшных аварий, которые произошли по вине водителей, глава прокуратуры Башкирии Игорь Пантюшин поручил организовать проверку в автошколах, которые обучают будущих водителей, а также организовать проверку выдачи лицензий пассажирским перевозчикам и выяснить законна ли она.
Напомним, на протяжении недели Башкирию сотрясают новости о страшных авариях, в том числе и массовых, а также с участием пассажирского транспорта.