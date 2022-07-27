В Уфе водитель насмерть сбил женщину и 6-летнего ребенка

В Уфе водитель насмерть сбил женщину и 6-летнего ребенка
В Уфе водитель насмерть сбил женщину и 6-летнего ребенка
Вчера, 13:52ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: телеграм канал Владимира Севастьянова
Трагедия произошла на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры, сообщает глава ГИБДД Башкирии.

В Уфе на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры водитель автомобиля «Nissan Juke» сбил женщину и 6-летнего ребенка. Как уточняет глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, от полученных травм пешеходы скончались на месте.

Так, на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, что в Башкирии продолжается череда смертельных ДТП. Так, в период с 18 по 25 июля, по информации ГИБДД Башкирии, погибло 27 человек. К слову, за указанный период без жертв обошлось 23 и 24 июля.

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